Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века

Суд обязал вернуть в Россию картину «Мастерская», снятую с торгов Sotheby's

Картину художника Херри мет де Блеса «Мастерская» обязали вернуть в Россию после снятия с торгов на аукционе Sotheby's. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные документы.

Суд обязал аукционный дом вернуть владельцу работу XVI века, которая незаконно удерживалась с 2021 года. В 2020-м собственник «Мастерской» подписал договор с фирмой Alexis Ashot Ltd. о ее продаже на рынке изящных искусств. В случае если картина де Блеса не продастся до 21 октября 2021 года включительно, агент должен был вернуть ее обратно в Россию.

Однако полотно быстро сняли с торгов. Известно, что в Sotheby's обратились некие граждане Швейцарии, которые заявили о том, что эту картину украли у них, после чего было возбуждено уголовное дело. В итоге произведение осталось на хранении в Sotheby's. Теперь аукционный дом обязали вернуть «Мастерскую» в Россию.

Подозрения в краже картины появлялись у экспертов в разных странах в 2010 и 2012 годах, в том числе и во время выставления полотна на аукционе Christie's. Делом даже занимался Интерпол, однако в обоих случаях доказать криминальный след не удалось.

Ранее стало известно, что легендарная картина вернулась в Третьяковку после нападения вандала. Полотно восстанавливали с 2018 года.