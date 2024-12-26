Тела семи погибших при крушении самолета в Казахстане опознали

МЧС Казахстана: в центр судмедэкспертизы доставили 38 тел погибших при крушении

Тела 38 погибших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане доставлены в центр судмедэкспертизы, из них опознаны семь человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в Telegram-канале.

Известно, что специалисты продолжают аварийно-спасательные работы на месте крушения. Кроме того, родственникам погибших оказывается психологическая помощь.

Самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в Актау по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, из них 16 граждан России. В числе возможных причин катастрофы — столкновение с птицами, взрыв кислородного баллона и атака украинского беспилотника.