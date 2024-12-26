Трутнев объявил о масштабных планах по строительству флота и инфраструктуры СМП

Полпред в ДФО Трутнев: в планах кабмина — строительство 10 ледоколов для СМП

Российские власти планируют строительство 10 ледоколов, 4 центров спасения и 46 вспомогательных судов для Северного морского пути (СМП). О масштабных планах по развитию флота и инфраструктуры СМП объявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, его заявление приводится в Telegram.

По словам Трутнева, у кабмина уже много задач по развитию СМП — в работу включится «практически половина правительства».

«Нам очень много предстоит сделать для Северного морского пути, поэтому нам сейчас пока вполне достаточно работы. Мы должны построить 10 ледоколов, 4 центра спасения, 46 вспомогательных судов, спутники должны запустить», — заявил полпред президента.

Ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин пообещал обсудить с правительством новые меры развития Арктики — среди них и возведение новых кинотеатров на Севере.