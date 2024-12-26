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09:37, 26 декабря 2024Мир

Турцию заподозрили в желании превратить Сирию в свой протекторат

Политолог Багдасаров: Турция хочет превратить Сирию в свой протекторат
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Турция хочет превратить Сирию в свой протекторат, однако Анкара может столкнуться с региональными амбициями Израиля и неприятием своего контроля со стороны населения Арабской Республики. Об этом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, передает РИА Новости.

«[Президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану нужна вся Сирия. Поэтому сейчас он требует, чтобы Израиль покинул территорию республики, а также хочет руками Дамаска расправиться с курдской автономией», — рассказал эксперт.

При этом Багдасаров подчеркнул, что Турция хочет также взять под свой контроль экономическое восстановление Сирии. По его словам, этому может помочь Катар, который активно пользуется внешнеполитической активностью турецкого лидера в собственных интересах.

Ранее стало известно, что сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада ликвидировали шесть представителей новой сирийской власти. Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что бойцы нового руководства были ликвидированы при попытке арестовать бывшего чиновника правительства Асада, обвиняемого в выдаче произвольных решений в отношении тысяч заключенных.

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