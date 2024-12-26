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12:45, 26 декабря 2024Силовые структуры

Украинские агенты попытались передать заминированную грамоту главе проекта «Архангел»

Агенты СБУ попытались передать заминированную грамоту главе проекта «Архангел»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Украинские агенты попытались передать заминированную грамоту главе проекта «Архангел», который занимается обучением военных управлению дронами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта Виталия Романова.

По его словам, передать подарочную грамоту в рамке с подсветкой пытались 22 декабря в Москве. Российские спецслужбы предотвратили теракт и задержали курьера, а также подрывника-исполнителя.

Ранее ФСБ заявила о срыве покушений спецслужб Украины на высокопоставленных военных, участвующих в СВО, а также членов их семей.

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