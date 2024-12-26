Украинский боксер Усик похвастался поддельными Rolex

Украинский боксер Александр Усик похвастался поддельными часами Rolex

Украинский боксер Александр Усик похвастался поддельными часами Rolex. Соответствующее видео появилось на странице подкаста Home of Fight в X (ранее Twitter).

В интервью с репортером 37-летний спортсмен рассказал, что приобрел данный аксессуар в Турции. «Я немного похвастаюсь и покажу оператору свои часы. Это китайские Rolex. Я был в Турции на тренировках и увидел парней, продающих их на пляже», — признался он.

По сломам Усика, часы обошлись ему недорого. «Я подумал, что если куплю их, то никто не догадается, что это подделка. Я приобрел их за 100 долларов (почти 10 тысяч рублей)», — с иронией заключил знаменитость.

Ранее сообщалось, что российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню заподозрили в симпатиях к ВСУ после посещения матча с участием боксера Александра Усика.