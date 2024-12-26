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15:16, 26 декабря 2024Ценности

Украинский боксер Усик похвастался поддельными Rolex

Украинский боксер Александр Усик похвастался поддельными часами Rolex
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Home_of_Fight / X

Украинский боксер Александр Усик похвастался поддельными часами Rolex. Соответствующее видео появилось на странице подкаста Home of Fight в X (ранее Twitter).

В интервью с репортером 37-летний спортсмен рассказал, что приобрел данный аксессуар в Турции. «Я немного похвастаюсь и покажу оператору свои часы. Это китайские Rolex. Я был в Турции на тренировках и увидел парней, продающих их на пляже», — признался он.

По сломам Усика, часы обошлись ему недорого. «Я подумал, что если куплю их, то никто не догадается, что это подделка. Я приобрел их за 100 долларов (почти 10 тысяч рублей)», — с иронией заключил знаменитость.

Ранее сообщалось, что российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню заподозрили в симпатиях к ВСУ после посещения матча с участием боксера Александра Усика.

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