Викторию Боню заподозрили в финансировании ВСУ из-за поста об украинском боксере Усике

Викторию Боню заподозрили в симпатиях к ВСУ из-за посещения матча боксера Усика

Телеведущую и блогершу Викторию Боню заподозрили в симпатиях к ВСУ после посещения матча с участием украинского боксера Александра Усика. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Боня приехала в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, в субботу, 21 декабря, и отправилась на бой между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. После матча она сфотографировалась с поясом и опубликовала пост, в котором выразила поддержку в адрес украинского бойца: «Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!»

Российские подписчики отнеслись к посту Бони с негодованием и назвали ее псевдопатриоткой. Гнев российских пользователей был спровоцирован тем, что Усик ранее называл себя врагом России, а на взвешивание вышел с флагом батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Некоторые даже заподозрили Боню в финансировании ВСУ и теперь готовят обращения в прокуратуру с просьбой о проверке.

Ранее Виктория Боня, которая еще с нулевых принимала участие в светских мероприятиях с западными знаменитостями и звездами шоу-бизнеса, рассказала о своем знакомстве с P.Diddy и неприятном конфликте, который произошел на ее глазах. «Я иду и слышу крик "F*** you". Вижу, как P. Diddy подошел лоб в лоб к парню, который стоял на парковке со своей девушкой, и орал ему в лицо», — рассказала блогерша.