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15:15, 22 декабря 2024Интернет и СМИ

Викторию Боню заподозрили в финансировании ВСУ из-за поста об украинском боксере Усике

Викторию Боню заподозрили в симпатиях к ВСУ из-за посещения матча боксера Усика
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @victoriabonya

Телеведущую и блогершу Викторию Боню заподозрили в симпатиях к ВСУ после посещения матча с участием украинского боксера Александра Усика. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Боня приехала в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, в субботу, 21 декабря, и отправилась на бой между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. После матча она сфотографировалась с поясом и опубликовала пост, в котором выразила поддержку в адрес украинского бойца: «Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!»

Российские подписчики отнеслись к посту Бони с негодованием и назвали ее псевдопатриоткой. Гнев российских пользователей был спровоцирован тем, что Усик ранее называл себя врагом России, а на взвешивание вышел с флагом батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Некоторые даже заподозрили Боню в финансировании ВСУ и теперь готовят обращения в прокуратуру с просьбой о проверке.

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