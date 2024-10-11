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20:58, 11 октября 2024Культура

Виктория Боня рассказала о страшном случае с P.Diddy

Виктория Боня вспомнила, как P.DIddy повздорил с человеком в клубе на ее глазах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Виктория Боня, которая еще с нулевых принимала участие в светских мероприятиях с западными знаменитостями и звездами шоу-бизнеса, рассказала о своем знакомстве с P.Diddy и неприятном конфликте, который произошел на ее глазах. Слова Бони передает Super.ru.

По словам Виктории, со скандальным рэпером она познакомилась в ресторане Nobu в Майами. Ей тогда было 20 лет. После ужина в компании общих друзей, Шон Комбс (настоящее имя продюсера и музыканта) со своими друзьями и Викторией поехали в клуб, где он повздорил с незнакомцем на улице.

«Я иду и слышу крик "F*** you". Вижу, как P. Diddy подошел лоб в лоб к парню, который стоял на парковке со своей девушкой, и орал ему в лицо. Думаю: "Куда я залезла, зачем мне это надо?". Я просто задом отошла обратно в клуб», — вспоминает она.

После той встречи Комбс требовал у знакомых Бони, чтобы она позвонила ему, звал ее на вечеринки. А в 2003 году, когда Виктория отдыхала в Сен-Тропе, она снова встретилась с P. Diddy, но на этот раз решила не отвечать на его знаки внимания.

«Я девушка гордая. Подумала: никуда я не пойду. Сейчас думаю, что тогда меня бог отвел от этого человека», — добавила Боня.

Ранее стало известно, когда состоится суд на рэпером, которого обвиняют в торговле людьми и сексуальных преступлениях.

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      Андрей Шеньшаков
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