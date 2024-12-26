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16:14, 26 декабря 2024Культура

Умер парализованный с 2007 года актер

Умер актер Хишам Янис, которого парализовало в 2007 году после инсульта
Андрей Шеньшаков

Фото: Ali Jarekji / Reuters

Ушел из жизни известный иорданский актер Хишам Янис, который был парализован после инсульта. Об этом сообщает издание «Аль-Айн».

В 2007 году у актера театра и кино, пародиста и писателя произошел инсульт, после которого он остался прикованным к постели. О смерти артиста стало известно сейчас, хотя он ушел из жизни еще 22 декабря. Янису было 78 лет, причиной смерти стали последствия того самого инсульта.

Хишам родился в 1946 году, обучался политологии в университете Каира, но еще студентом начал выходить на сцену в рамках театральных постановок и выступлений. Как сценарист он успел поработать более чем над 80 сериалами.

Ранее стало известно, что ушел из жизни кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков.

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