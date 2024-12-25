Умер режиссер Юрий Щербаков

Ушел из жизни кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков

Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет. Сообщение об этом появилось на сайте Союза кинематографистов России.

Как сообщает источник, Щербаков ушел из жизни 27 ноября, но об этом стало известно только сейчас.

«Человек творческий и талантливый, виртуозно владеющий камерой. Юрий Щербаков стал известен фильмами «Под стук колес», «Исповедь дьявола», «Я выбираю любовь», «Служение», «Уходящая натура», «Неоконченный этюд», — говорится в публикации.

Также известно, что он передавал свой опыт студентам своего родного Ростовского филиала ВГИК, где долгое время работал.

Ранее стало известно, что на 79-м году жизни умер российский режиссер Александр Панкратов.