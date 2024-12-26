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11:30, 26 декабря 2024Силовые структуры

В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ американского наемника Александра Тобиассена

Суд ДНР приговорил воевавшего за ВСУ американца к 13 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Донецкой Народной Республике (ДНР) к 13 годам колонии заочно приговорили 31-летнего наемника из США. Об этом в четверг, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным надзорного ведомства, речь идет о ветеране американской армии Александре Гранте Тобиассене, получившем боевой опыт в ходе кампании в Афганистане и Сирии. В 2017 году он вступил в качестве наемника в Грузинский национальный легион, а с 2021 года в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ). Американец регулярно участвовал в боевых действиях против ополченцев ДНР и ЛНР, а с началом специальной военной операции (СВО) — против Российской армии.

Осужденный гражданин США участвовал в боевых действиях на территории Украины, ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Отмечается, что за время своей службы в рядах украинских формирований мужчина заработал сумму, эквивалентную 12,8 миллиона рублей.

25 декабря прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 44-летнего гражданина Латвии Рониса Зигмарса, который участвовал в боевых действиях на стороне военизированного подразделения «Карпатская Сечь» в качестве наемника.

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