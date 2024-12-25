Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях против ВС России

В ДНР осудят латвийского наемника Зигмарса за участие в боях на стороне Украины

Прокуратура Донецкой народной республике (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 44-летнего гражданин Латвии Рониса Зигмарса, который участвовал в боевых действиях на стороне военизированного подразделения Карпатская Сечь в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Зигмарс заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным правоохранителей, в период с августа 2022 года по май 2024 латвиец приехал на Украину, где добровольно вступил в состав военизированного подразделения Карпатская Сечь. Там его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. Он прошел военную подготовки по обращению с боевым оружием, а также прошел обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимых для участия в вооруженном конфликте. Он участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовиков ДНР и военнослужащих Вооруженных Сил (ВС) России в качестве наемника в различных точках боевого соприкосновения.

Уточняется, что за это он получил более 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника.