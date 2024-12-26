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13:54, 26 декабря 2024Мир

В Израиле признали за Трампом последнее слово в окончании войны на Ближнем Востоке

Newsweek: Трамп — единственный, кто примет решение об окончании войны Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп является единственным политиком, способным принять решение об окончании войны на Ближнем Востоке. Об этом американскому журналу Newsweek сообщил проректор кафедры новейшей истории Ближнего Востока имени Йоны и Дины Эттингер Тель-Авивского университета Эяль Зиссер.

«Единственный, кто действительно будет решать, закончится ли война в регионе и будет ли применено экономическое, а не военное давление против Ирана, — это Дональд Трамп», — подчеркнул израильский эксперт.

Ранее Трамп сравнил перспективы урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По словам американского лидера, с последними справиться легче, чем разрешить украинский кризис.

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