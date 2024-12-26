В Киргизии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды

Парламент Киргизии ввел штраф за ношение одежды, закрывающей лицо

Парламент Киргизии поддержал введение штрафа за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать гражданина. Об этом сообщает AKIpress.

В статье о правонарушениях указано, что штрафом облагается ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина, за исключением одежды, связанной с трудовой и служебной деятельностью, а также закрывающей лицо по медицинским показаниям.

Нарушение данного положения карается штрафом в размере 20 тысяч сомов (около 23 тысяч рублей).

В июне парламент Киргизии одобрил поправки в законодательство, запрещающие на территории государства рекламу гадалок, ясновидящих и экстрасенсов.

Отмечалось, что соответствующее решение принято с целью противостояния «манипулированию сознанием граждан в области предоставления услуг каким-либо оккультическим, магическим и другими недостоверными способами».