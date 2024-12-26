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13:48, 26 декабря 2024Бывший СССР

В Киргизии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды

Парламент Киргизии ввел штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Unsplash

Парламент Киргизии поддержал введение штрафа за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать гражданина. Об этом сообщает AKIpress.

В статье о правонарушениях указано, что штрафом облагается ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина, за исключением одежды, связанной с трудовой и служебной деятельностью, а также закрывающей лицо по медицинским показаниям.

Нарушение данного положения карается штрафом в размере 20 тысяч сомов (около 23 тысяч рублей).

В июне парламент Киргизии одобрил поправки в законодательство, запрещающие на территории государства рекламу гадалок, ясновидящих и экстрасенсов.

Отмечалось, что соответствующее решение принято с целью противостояния «манипулированию сознанием граждан в области предоставления услуг каким-либо оккультическим, магическим и другими недостоверными способами».

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