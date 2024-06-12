В Киргизии решили запретить рекламу магических услуг

Парламент Киргизии одобрил запрет на рекламу гадалок, ясновидящих и экстрасенсов

Парламент Киргизии одобрил поправки в законодательство, запрещающие на территории государства рекламу гадалок, ясновидящих и экстрасенсов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение принято с целью противостояния «манипулированию сознанием граждан в области предоставления услуг по каким-либо оккультическим, магическим и другими недостоверными способами». В справке-обосновании к документу также говорится, что брать обманным путем деньги с людей удается обладающим навыками психологов деятелям.

Ранее юрист рассказал, что около двух третей рынка оккультных услуг в России занимают различные виды гадания, а еще 15-20 процентов приходится на разнообразные обряды вроде снятия порчи и приворотов.

По словам ведущего психолога клиники La Salute Марины Басмановой, предсказания гадалок, тарологов, нумерологов и других экстрасенсов могут сбываться из-за так называемого эффекта Розенталя. Специалист объяснила, что чаще всего к гадалкам обращаются люди, которые не могут найти ответ на свои вопросы самостоятельно, но в их головах уже имеются установки, из-за которых мозг почти не отличает ожидание от восприятия. На фоне этого иногда предсказания и сбываются.