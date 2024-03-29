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14:22, 29 марта 2024Забота о себе

Парадокс исполнения предсказаний гадалок объяснили

Психолог Басманова: предсказания гадалок могут сбываться из-за эффекта Розенталя

Фото: Petr Sidorov / Unspalsh

Предсказания гадалок, тарологов, нумерологов и других экстрасенсов могут сбываться из-за так называемого эффекта Розенталя, рассказала ведущий психолог клиники La Salute Марина Басманова. Суть этого парадокса она раскрыла в комментарии «Ленте.ру».

Басманова объяснила, что чаще всего к гадалкам обращаются люди, которые не могут найти ответ на свои вопросы самостоятельно. Иногда предсказания экстрасенсов сбываются, и тогда человек перекладывает ответственность за это на их дар. На самом же деле, по словам психолога, исполнение предсказаний происходит потому, что у человека уже были в голове установки, из-за которых мозг почти не отличал ожидание от восприятия.

По словам Басмановой, существование самосбывающихся пророчеств уже доказал психолог Роберт Розенталь. Их суть заключается в том, что ожидания человека напрямую влияют на его поведение и способны приводить к желаемому результату.

Например, гадалка делает предсказание: «Тебя ждет смена работы» или «Этот мужчина — твоя судьба». Человек установку принимает и подсознательно совершает действия, которые способствуют ее осуществлению. Тот, кому предрекли новую работу, проявляет активность на платформах с вакансиями. Женщина, которой предсказали любовь конкретного мужчины, начнет относиться к нему с лаской и заботой

Марина Басмановапсихолог

К тому же, как отметила специалистка, многие гадалки — отличные психологи. Они знают, что именно хочет услышать пришедший к ним человек, и озвучивают ему предсказание, над исполнением которого тот уже начал работать.

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Этот эффект хорошо отражает один из экспериментов Розенталя, продолжила собеседница «Ленты.ру». Учителям в школе сообщили о разработке нового IQ-теста для учеников младших и средних классов, который выявит перспективных ребят. Тест провели, выбрав якобы самых умных детей, которые на самом деле ничем не отличались от сверстников. Когда испытание через год повторили, «избранные» действительно оказались на порядок умнее других детей, потому что поверили в себя и получили поддержку учителей, объяснила Басманова.

«Из этого следует простой вывод: "кормите" свою веру, а не сомнения. Если научиться грамотно работать с собственным мышлением, помощь предсказателей точно не понадобится», — подытожила психолог.

Ранее Марина Басманова назвала способ отличить настоящего психолога от шарлатана. По ее словам, профессионал не станет обещать, что избавит от депрессии за пару сеансов.

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      Вера Владзиевская
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