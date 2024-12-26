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08:54, 26 декабря 2024Россия

В России предрекли тяжелые переговоры с Украиной

Гагин: переговоры по Украине начнутся, но они не будут легкими
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Переговорный процесс по Украине обязательно начнется, однако он будет тяжелым. Такой итог развития конфликта предрек военный эксперт Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости.

По словам Гагина, переговоры не будут простыми, так как России нужно не просто перемирие, а устойчивый мир, а достигнуть его можно лишь по выполнении целей специальной военной операции.

«Легкими они (переговоры) не станут. Насколько получится говорить с Зеленским, в данный момент я затрудняюсь [предположить], потому что он не является сейчас президентом Украины юридически», — прокомментировал возможные переговоры Гагин.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко спрогнозировала, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 году. Она добавила, что в ходе переговоров с Киевом будут достигнуты компромиссы, однако конфликт будет прекращен на условиях России.

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