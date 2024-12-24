Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 24 декабря 2024Россия

Матвиенко спрогнозировала начало переговоров по Украине в 2025 году

Матвиенко заявила, что переговоры по Украине непременно начнутся в 2025 году
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине непременно начнутся в 2025 году. Срок старта процесса спрогнозировала председатель Совфеда России Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

По ее мнению, переговоры будут непростыми, однако есть возможность прекращения конфликта на условиях российской стороны. «И хотя абсолютно справедливо то, что сказал [президент России] Владимир Владимирович [Путин], что политика — это поиск компромиссов. И переговоры — это поиск компромиссов», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что со стороны Киева подвижек по переговорам по урегулированию конфликта не наблюдается. По его словам, Москва по-прежнему открыта к проведению диалога, однако не видет готовности украинской стороны к нему.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Думают, что нас уже всех похоронили». В России беспилотник влетел в здание академии МВД

      Волонтер ВСУ заявил о хаосе в управлении армии

      Звезда «Мастер и Маргариты» прокомментировала романы с Бондарчуком и Богомоловым

      Врач оценила вероятность эпидемии нового штамма COVID-19 в России

      Раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за «несоблюдения условий» для ее получения

      Пассажирка самолета пожаловалась на ужасную боль в ухе и была спасена пластиковым стаканом

      Раскрыты мечты Трампа об имперском расширении США

      Мужа Николь Кидман обругали в сети за одну деталь в наряде для похода в церковь

      Матвиенко спрогнозировала начало переговоров по Украине в 2025 году

      Бывший капитан сборной Германии раскритиковал проведение ЧМ-2018 в России. Хотя лично выносил Кубок мира в «Лужниках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше