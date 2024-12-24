Матвиенко спрогнозировала начало переговоров по Украине в 2025 году

Матвиенко заявила, что переговоры по Украине непременно начнутся в 2025 году

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине непременно начнутся в 2025 году. Срок старта процесса спрогнозировала председатель Совфеда России Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

По ее мнению, переговоры будут непростыми, однако есть возможность прекращения конфликта на условиях российской стороны. «И хотя абсолютно справедливо то, что сказал [президент России] Владимир Владимирович [Путин], что политика — это поиск компромиссов. И переговоры — это поиск компромиссов», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что со стороны Киева подвижек по переговорам по урегулированию конфликта не наблюдается. По его словам, Москва по-прежнему открыта к проведению диалога, однако не видет готовности украинской стороны к нему.