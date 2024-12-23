В Турции заявили о готовности устроить переговоры России с Украиной

Власти Турции заявили о готовности устроить переговоры Москвы и Киева в Стамбуле

Власти Турции готовы устроить переговоры России и Украины о мирном урегулировании в Стамбуле. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью телеканалу Euronews.

«Стамбул был представлен как мирная платформа в этом процессе и получил большое признание на международной арене. Конечно, возможно, что страны снова соберутся в Стамбуле. В этом контексте Турция как стабилизирующая держава готова оказать всевозможную поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для начала мирных переговоров», — рассказал представитель властей.

Алтун добавил, что Анкара с опасением относится к угрозе эскалации конфликта на Украине и выступает за его скорейшее урегулирование. Он добавил, что переговорный процесс обеспечит не только региональную, но и глобальную стабильность.

Ранее венгерский журналист, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир заявил, что Венгрия может помочь избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, однако не стоит преувеличивать способности Будапешта. По его словам, наиболее вероятными площадками для мирных переговоров могут выступить Стамбул, либо Эр-Рияд или Дубай.