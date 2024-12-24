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12:40, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле оценили изменения позиции Украины по переговорам

Песков: никаких подвижек по переговорам со стороны Украины не наблюдается
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Никаких подвижек по переговорам по урегулированию конфликта на Украине со стороны Киева не наблюдается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу [специальную военную] операцию», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что российское руководство по-прежнему открыто к проведению переговоров по урегулированию конфликта, однако Киев не проявляет готовность. Он также добавил, что динамика специальной военной операции (СВО) свидетельствует об успехах России.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил об обсуждении Украины на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Кроме того, было серьезное обсуждение темы энергетики.

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