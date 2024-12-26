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06:20, 26 декабря 2024Мир

В России прокомментировали обвинения Лаврова в дезинформации

Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации недалекими и злыми людьми
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Люди, обвинившие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации во время СМИД ОБСЕ, являются злыми и недалекими. Об этом заявил представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в беседе с РИА Новости.

«Злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь», — прокомментировал Лукашевич.

5 декабря Лавров на пленарном заседании СМИД ОБСЕ говорил, что холодная война, являющаяся реинкарнацией предыдущей, рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену. По словам дипломата, Вашингтон и его сторонники выкинули на свалку все договоренности в области контроля над вооружениями, заключенные в 80-е годы прошлого века.

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