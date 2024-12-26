В российском регионе Дед Мороз поймал мигранта-педофила

В Екатеринбурге Дед Мороз помог отцу школьницы поймать мигранта-педофила

В Екатеринбурге соцработник в костюме Деда Мороза помог отцу 13-летней школьницы поймать мигранта-педофила. Об этом сообщает Telegram-канал «4 канал Екатеринбург».

По данным канала, соцработники в костюме Деда Мороза и Снегурочки пришли с подаркамии к состоящей на учете семье. Вместе с ними в подъезд зашел мужчина. Оказалось, что они идут в одну квартиру. Дверь им открыл отец несовершеннолетней, который попросил помочь ему скрутить иностранца.

После этого хозяин дома рассказал, что какое-то время он переписывался с предполагаемым преступником со странички девочки и назначил встречу. Позже выяснилось, что у школьницы был секс с мигрантом и она уходила из-за него из дома.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося двух школьников в метро.