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14:47, 26 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе поймали банду с арсеналом оружия

Mash: в Ингушетии силовики поймали банду с арсеналом оружия
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

В Ингушетии силовики поймали банду с арсеналом оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, во время обысков у участников банды нашли револьвер наган, переделанный под боевой газовый пистолет МР-654К, охотничью двустволку, травмат «Фантом», а также боеприпасы и гранаты РГД-5.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении и продаже оружия. Задержанные арестовали.

Ранее стало известно, что в Крыму суд приговорил пять человек к срокам до 13 лет за хранение арсенала оружия.

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