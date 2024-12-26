В российском регионе поймали банду с арсеналом оружия

Mash: в Ингушетии силовики поймали банду с арсеналом оружия

В Ингушетии силовики поймали банду с арсеналом оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, во время обысков у участников банды нашли револьвер наган, переделанный под боевой газовый пистолет МР-654К, охотничью двустволку, травмат «Фантом», а также боеприпасы и гранаты РГД-5.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении и продаже оружия. Задержанные арестовали.

Ранее стало известно, что в Крыму суд приговорил пять человек к срокам до 13 лет за хранение арсенала оружия.