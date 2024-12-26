В российском регионе у железнодорожного состава обнаружили 10 неопознанных предметов

В Ростовской области у железнодорожного состава нашли 10 неопознанных предметов

В Ростовской области у железнодорожного состава нашли 10 неопознанных предметов, которые были примотаны к колесам локомотива. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, предметы были прямоугольной формы и желтого цвета. На место сразу же вызвали саперов и сотрудников спецслужб. В результате взрывотехники сняли предметы и увезли их на экспертизу. Сейчас специалисты выясняют, что это было.

Предметы обнаружили во время обхода путей на станции Сальск 15 декабря. Работники станции не знали, какое у них происхождение.

Ранее украинскому агенту дали срок за подготовку диверсий на российских железных дорогах.