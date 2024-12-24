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18:16, 24 декабря 2024Силовые структуры

Украинскому агенту дали срок за подготовку диверсий на российских железных дорогах

Уроженцу Запорожья дали 22 года за попытку диверсии на железной дороге в Крыму
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Украинского агента приговорили к 22 годам колонии строгого режима за подготовку серии диверсий на территории Крыма. Об этом во вторник, 24 декабря, «Ленте.ру» рассказали в южном окружном военном суде

Как установил суд, уроженец Запорожья Павел Левченко установил связь с сотрудником украинских спецслужб и обучился навыкам террористических актов и изготовления взрывных устройств, после чего переехал в Крым. Там в районе Симферополя в 2023 году он изготовил четыре взрывных устройства, планируя в ноябре того же года устроить два подрыва железнодорожного полотна и российского топливного склада, но реализовать задуманное не вышло. Злоумышленника задержала ФСБ.

Ранее Челябинский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, сотрудничавшего на конфиденциальной основе со Службой безопасности Украины и устроившего диверсию на территории региона.

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