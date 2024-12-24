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10:58, 24 декабря 2024Силовые структуры

Мужчину осудили за сотрудничество с СБУ и диверсию в Челябинской области

Суд дал 16 лет и штраф в 250 000 руб. жителю Челябинска за госизмену и диверсию
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Челябинский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, сотрудничавшего на конфиденциальной основе со Службой безопасности Украины (СБУ) и устроившего диверсию на территории региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

Мужчину признали виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 281 («Диверсия») УК РФ. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Кроме того, челябинцу придется выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Его также лишили звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке».

По версии следствия, мужчина вступил в террористическую организацию, созданную и координируемую Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и СБУ, и установил сотрудничество с представителем иностранного государства. Далее он, действуя по их заданию, совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.

Злоумышленника смогли задержать сотрудники ФСБ.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену в пользу Украины и терроризм.

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