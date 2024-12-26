В российском регионе запретили украшать автомобили гирляндами

В Татарстане водителям запретили украшать автомобили гирляндами

В Татарстане водителям запретили украшать автомобили гирляндами. Об этом сообщает газета «Вечерняя Казань».

В республиканском МВД указали, что такой способ украсить к праздникам машину подпадает под статью 12.5.1. КоАП России. За его совершение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

«Гирлянды светятся, отвлекают самого водителя и других участников дорожного движения», — пояснили в министерстве. Так также указали, что установка дополнительного оборудования может привести к техническим неисправностям.

Ранее россиян предупредили о штрафах за выезд на полосу встречного движения даже при занесенной снегом разметке. Совершивший такое нарушение водитель рискует лишиться прав на управление транспортными средствами на срок до полугода.