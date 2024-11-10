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03:31, 10 ноября 2024Россия

Россиян предупредили о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки

Юрист Адамс: выезд на встречку при отсутствии разметки грозит штрафом в 5 тысяч
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Bilyk / Unsplash

Выезд на встречную полосу движения на широких дорогах с очевидным числом полос движения, даже в случае, если разметка не видна под снегом, может грозить российским автомобилистам штрафом в размере пяти тысяч рублей, предупредил в разговоре с РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Эксперт добавил, что нарушившие ПДД водители также могут лишиться права управления транспортом на срок до полугода.

Адамс уточнил, что россиян могут привлечь к ответственности за выезд на встречную полосу согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»).

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При этом специалист указал, что подобный сценарий представляет собой скорее исключение из правил. Он объяснил, что в соответствии с законодательством, при отсутствии возможности идентифицировать разметку по причине неблагоприятных погодных условий, в частности снегопада, привлечение автомобилиста к административной ответственности является неправомерным.

Ранее юристы прокомментировали предложение Минтранса запретить использование устройств, включая смартфоны и планшеты, отвлекающих внимание водителей за рулем и использующихся «для просмотра видео в процессе движения».

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