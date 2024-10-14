Путин подписал закон о лишении водительских прав за одно нарушение. Что изменилось для автомобилистов?

Президент РФ Путин увеличил срок лишения прав за скрытые номера машины

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств — теперь автомобилистам грозит лишение прав.

Ранее статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривала наказание за самовольное изменение номеров или применение устройств, препятствующих их идентификации, в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишения прав на срок от одного до трех месяцев.

Теперь за попытку скрыть номер при помощи спецустройств будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Устройство при этом конфискуют и уничтожат. Также ужесточается ответственность за повторную езду без номеров или с номерами, прикрытыми бумагой, листвой — прав лишают на этот же срок

Законопроект о лишении водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров был внесен в Госдуму в конце мая. Его авторы отмечали, что в период с 2018 по 2023 год число правонарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП, выросло в полтора раза.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

МВД объяснило необходимость изменений

В январе МВД выступило с предложением лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номерные знаки. Ведомство разработало изменения в КоАП. Отмечалось, что инициатива обусловлена «повышенной степенью общественной опасности» таких действий, поскольку это затрудняет или вообще делает невозможной идентификацию принадлежности транспортного средства, не дает выявлять правонарушения и создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что повышает риски ДТП.

В июле ГИБДД обнародовала статистику ДТП за полгода. Зафиксировано более 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими. В течение всего прошлого года аварийность росла из-за разворота привычного грузового трафика с запада на восток страны, свой вклад внес и автотуризм. Лидерами по росту аварийности среди российских регионов стали Ненецкий автономный округ, Камчатка, Псковская область. Также ведомство отметило скачок ДТП, совершенных молодыми водителями.

Госдума поддержала введение нового штрафа для автомобилистов

Нижняя палата российского парламента поддержала законопроект о введении для автомобилистов штрафов до пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение водителям будет грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев. «Но мы будем обсуждать эти нормы ко второму чтению с учетом необходимости доработать их в сторону ужесточения», — указал тогда спикер ГД Вячеслав Володин.

Говоря о необходимости введения ответственности за опасное вождение, он отметил, что в прошлом году в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 4,5 процента больше, чем в позапрошлом.