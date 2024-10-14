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14:37, 14 октября 2024Россия

Путин подписал закон о лишении прав автомобилистов за одно нарушение

Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров с помощью спецустройств

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров с помощью специальных устройств. Текст нормативного правового акта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был внесен в Госдуму в мае 2024-го года.

Закон предусматривает лишение прав на срок до полутора лет с конфискацией спецустройства. Сейчас за езду с нечитаемыми номерами автомобилистам грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее в октябре автомобилистов начали наказывать за неоплаченный проезд по платным трассам. Так, с 1 сентября по 6 октября было выписано более 140 тысяч штрафов за бесплатный проезд по проспекту Багратиона.

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      Алан Босиков
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