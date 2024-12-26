В Санкт-Петербурге откроется первая за пять лет станция метро

В Санкт-Петербурге 27 декабря откроется станция метро «Горный институт»

Новая станция метро «Горный институт» откроется на Васильевском острове в Санкт-Петербурге в пятницу, 27 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.

Станция будет запущена в эксплуатацию с 9:00. Станция полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии, вестибюль будет открыт на вход и выход.

Вестибюль станции находится на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии. Станция станет третьей на Васильевском острове. Она окажется одной из самых глубоких станций в городе — на глубине 70 метров. Длина посадочной платформы рассчитана на состав из восьми вагонов и составит 161 метр.

«Горный институт» будет конечной станцией Лахтинско-Правобережной линии, но в будущем ветку планируют продлить еще на две станции.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, чтобы к 2030 году в Москве откроют более 40 новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). С 2011 года в Москве открыли 256 новых станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД.