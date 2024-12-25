В Москве собрались открыть еще 40 станций метро

Собянин: более 40 станций метро и МЦД откроют к 2030 году

К 2030 году в Москве откроют более 40 новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По словам главы города, приоритетами развития дорожной сети станут повышение связанности соседних районов и строительство выездов на магистральные трассы, а также формирование удобных подъездов к станциям рельсового транспорта. «В результате порядка трех миллионов москвичей смогут быстрее добираться до станций метро, МЦК, МЦД», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что с 2011 года в Москве открыли 256 новых станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД. Он добавил, что с открытием «наземного метро» число внутригородских поездок по железной дороге увеличилось в 80 раз.

Ранее стало известно, что Калининско-Солнцевскую линию московского метро могут продлить на еще одну станцию.