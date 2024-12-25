Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:18, 25 декабря 2024Экономика

В Москве собрались открыть еще 40 станций метро

Собянин: более 40 станций метро и МЦД откроют к 2030 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К 2030 году в Москве откроют более 40 новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По словам главы города, приоритетами развития дорожной сети станут повышение связанности соседних районов и строительство выездов на магистральные трассы, а также формирование удобных подъездов к станциям рельсового транспорта. «В результате порядка трех миллионов москвичей смогут быстрее добираться до станций метро, МЦК, МЦД», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что с 2011 года в Москве открыли 256 новых станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД. Он добавил, что с открытием «наземного метро» число внутригородских поездок по железной дороге увеличилось в 80 раз.

Ранее стало известно, что Калининско-Солнцевскую линию московского метро могут продлить на еще одну станцию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту самолета, разбившегося в Казахстане, мог взорваться один предмет. После этого люди начали терять сознание

      Россиянам перечислили способы купить новогодний подарок «по науке»

      Захарова уличила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в работе на США

      Военный предрек начало тяжелых боев на одном направлении украинского конфликта

      В прибрежной зоне Новороссийска не обнаружили загрязнения нефтепродуктами

      Против российской пенсионерки возбудили дело за поджог упаковки с фейерверками в банке

      Стилист Рогов назвал главное звездное преображение 2024 года

      В МИД назвали одну причину необходимости проведения СВО

      В МИД России высказались о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

      Захарова сообщила об отправке российских дипломатов в Актау после авиакатастрофы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше