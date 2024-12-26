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15:34, 26 декабря 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города под видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей политик не сообщил.

Помимо этого, Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, сообщил, что движение по объекту временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

В этот же день авиационную опасность объявили в Херсонской области. Губернатор российского региона Владимир Сальдо заверил, что оперативные службы были приведены в повышенную готовность.

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