В новом российском регионе объявили авиационную опасность

Губернатор Херсонской области Сальдо: в регионе объявлена авиационная опасность

Власти Херсонской области решили объявить авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — проинформировал он. Сальдо также призвал жителей области соблюдать спокойствие.

Ранее украинские бойцы обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области. Уточнялось, что это произошло на трассе Голая Пристань — Новая Збурьевка. Два человека получили ранения, один не пережил атаку.

11 декабря Сальдо призвал не допустить размещения НАТО на украинской территории после завершения спецоперации. По его словам, в обратном случае Киев может нарастить мощности и возобновить конфликт.