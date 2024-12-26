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15:11, 26 декабря 2024Бывший СССР

В новом российском регионе объявили авиационную опасность

Губернатор Херсонской области Сальдо: в регионе объявлена авиационная опасность
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Власти Херсонской области решили объявить авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — проинформировал он. Сальдо также призвал жителей области соблюдать спокойствие.

Ранее украинские бойцы обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области. Уточнялось, что это произошло на трассе Голая Пристань — Новая Збурьевка. Два человека получили ранения, один не пережил атаку.

11 декабря Сальдо призвал не допустить размещения НАТО на украинской территории после завершения спецоперации. По его словам, в обратном случае Киев может нарастить мощности и возобновить конфликт.

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