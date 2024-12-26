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11:56, 26 декабря 2024Россия

В Совфеде ответили на заявление Байдена об ударах России по Украине

Сенатор Климов призвал не обращать внимания на слова Байдена об ударах по РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сенатор Андрей Климов, комментируя заявление американского президента Джо Байдена, который раскритиковал удары России по объектам энергетики Украины 25 декабря, призвал не обращать внимания на шум. Его слова приводит RT.

Байден ранее заявил, что целью атаки России 25 декабря якобы было лишение жителей Украины тепла и света. Он осудил атаку Москвы.

«Если бы он был помоложе, я бы ему посоветовал, что закусывать надо, а так, в принципе, что бы он сейчас ни сказал, это значения никакого не имеет. Имеет значение то, что делают люди, которые относятся к возглавляемой формально им администрацией, вот это самое важное», — сказал парламентарий.

По его словам, те люди, которые стоят за Байденом, заинтересованы в эскалации конфликта. При этом ориентирующиеся на Вашингтон понимают, что дни Байдена «уже сочтены».

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что до инаугурации нового президента США Дональда Трампа какой-либо конкретики по урегулированию ситуации на Украине ждать не стоит. Ни один прогноз по Украине до вступления Трампа в должность не будет точным, добавил он.

ЖЗЛ
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