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15:31, 25 декабря 2024Россия

В Совфеде оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине до инаугурации Трампа

Косачев: конкретики по ситуации на Украине до прихода Трампа явно не будет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Cheney Orr / File Photo / Reuters

До инаугурации нового президента США Дональда Трампа какой-либо конкретики по урегулированию ситуации на Украине ждать не стоит, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, ни один прогноз по Украине до вступления Трампа в должность не будет точным. Четкого понимания о дальнейшем ходе противостояния также нельзя сформировать по будущей команде нового президента США. Конкретные идеи по Украине Вашингтон пока не сформировал, однако стремление по урегулированию конфликта он уже озвучил, напомнил сенатор.

«Скажем, на Украине рассчитывают, что "мир через силу" означает исключительно усиление позиций самого Киева на будущих переговорах, и в этом ключе методично давят на самого Трампа и его окружение вместе с европейскими союзниками», — сказал Косачев.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что переговоры по Украине начнутся в 2025 году. По ее мнению, переговоры будут непростыми, однако есть возможность прекращения конфликта на условиях российской стороны.

ЖЗЛ
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