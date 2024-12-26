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13:51, 26 декабря 2024Мир

В США назвали главную причину конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: Запад превратил Украину в свой бастион на границах с РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Решение западных стран превратить Украину в свой бастион на границах с Россией является главной причиной украинского кризиса. Такое мнение выразил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью газете El Mundo.

«Североатлантический альянс расширялся в восточном направлении до того момента, пока не достиг критической точки для России — Украины (...). Главной причиной этого конфликта является решение США и их европейских союзников превратить страну в бастион Запада рядом с российскими границами», — отметил исследователь.

Миршаймер указал на то, что Запад сделал «крайне мало» для того, чтобы поговорить с Москвой и обсудить пути решения конфликта. Он пояснил, что Вашингтон и его союзники не хотели начинать переговоры, потому что «были уверены в своей победе». Профессор добавил, что Россия «всегда хотела соглашения и пыталась избежать конфронтации с Украиной и Западом».

20 декабря Миршаймер заявил, что Россия находится в шаге от победы в конфликте на Украине, в то время как Запад сталкивается со все большим количеством вызовов. Он также добавил, что избранному президенту США Дональду Трампу будет сложно выйти из сложившейся ситуации, так как Джо Байден оставил все в «крайне сложном и запутанном состоянии».

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