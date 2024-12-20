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11:52, 20 декабря 2024Мир

На Западе заявили о нахождении России в шаге от победы

Профессор Миршаймер: Россия в шаге от победы в конфликте на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия находится в шаге от победы к конфликте на Украине, в то время как Запад сталкиваются со все большим числом вызовов. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«По большей части русские контролируют ситуацию на поле боя (...) Сегодня российская армия намного в лучшей форме, чем в феврале 2022 года. И конечно, украинская армия находится в гораздо худшем состоянии, и поэтому русские в шаге от победы на Украине», — рассказал исследователь.

Миршаймер подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин осознает проблемы Запада на Украине. Он также добавил, что избранному президенту США Дональду Трампу будет сложно выйти из сложившейся ситуации, так как уходящий американский лидер Джо Байден оставил все в крайне сложном и запутанном состоянии.

Ранее Миршаймер заявил, что план США нанести удар России через конфликт на Украине провалился и полностью потерпел неудачу. Профессор добавил, что Россия одерживает победу на поле боя и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны никак повлиять на ход боевых действий.

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