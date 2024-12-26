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21:27, 26 декабря 2024Мир

В США предупредили Украину о провале в зоне СВО

Экс-морпех США Берлетик: ВС РФ ежедневно занимают украинские укрепрайоны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что российские военные регулярно занимают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Берлетик предупредил Украину о провале в зоне специальной военной операции (СВО) и подчеркнул, что российские войска делают ежедневные успехи.

«Россия постепенно занимает укрепленные стратегические позиции ВСУ. Украине предстоят нелегкие времена», — отметил он.

Ранее Берлетик заявил, что применение Россией баллистической ракеты «Орешник» создаст систему неядерного сдерживания, что повлияет на мировую систему. Он также подчеркнул, что ВСУ не имеют каких-либо средств сбития российских ракет.

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