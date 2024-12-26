Вкладчикам лишившегося лицензии российского банка назвали сроки получения выплат

АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Гарант-Инвест» не позднее 9 января

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии ЦБ РФ банка «Гарант-Инвест» не позднее 9 января. Сроки назвали на сайте госкорпорации.

Также, уточнили в АСВ, к первому рабочему дню 2025 года будут отобраны банки-агенты, которые произведут возврат средств.

Об отзыве лицензии у банка «Гарант-Инвест», занимавшего 168-е место по величине активов среди российских кредитных организаций, стало известно 26 декабря. Среди причин принятого решения Центробанк указал нарушение нормативных актов, а также крупную недостачу наличных денежных средств, обнаруженную накануне в ходе внеплановой проверки.

Функции временной администрации банка регулятор возложил на АСВ. Отмечается, что возглавит ее Алексей Любченко, а страховая ответственность по данным отчетности «Гарант-Инвеста» на 1 декабря предварительно оценивается в 3,6 миллиарда рублей.

