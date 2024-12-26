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02:00, 26 декабря 2024Забота о себе

Врач поставил точку в вопросе о нормальном количестве секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Частота занятий сексом зависит исключительно от темперамента и желания партнеров, считает уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Точку в вопросе о нормальном количестве половых контактов врач поставил в своем Telegram-канале.

Эксперт объяснил, что как таковой нормы секса не существует — люди занимаются им настолько часто, насколько им позволяет их половая конституция, которая зависит от темперамента и особенностей психики. Для одних нормой считается один-два раза в месяц, для других — два-три раза в неделю, уточнил уролог.

По словам Лубенникова, важно, чтобы секс был по обоюдному желанию. На него, в свою очередь, влияет большое количество фактов, поэтому частота половых контактов может меняться со временем — и это нормально. Если же потребности в сексе у партнеров не совпадают, им необходимо договариваться, заключил врач.

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Ранее Лубенников рассказал о негативно влияющих на качество спермы факторах. К ним он отнес тугое синтетическое нижнее белье, а также ношение мобильного телефона в кармане штанов.

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