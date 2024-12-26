Врач предупредил об опасных последствиях новогоднего переедания

Хирург Самойлов: переедание в праздники вызывает гормональный дисбаланс

Новогодние праздники традиционно сопровождаются обильными застольями и, как следствие, перееданиями, предупредил бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, как излишнее потребление пищи может отразиться на здоровье.

Врач объяснил, что переедание, которое часто сопровождает новогодние каникулы, вызывает гормональный дисбаланс. «Из-за постоянного употребления вредной пищи в больших объемах гормон лептин перестает эффективно сигнализировать о насыщении, а грелин, наоборот, вызывает постоянное чувство голода. Поэтому человек оказывается в ситуации, где потребляет больше калорий, чем тратит, что приводит к набору лишнего веса. После активного периода перееданий войти в привычный режим очень сложно, так как человек постоянно хочет есть вредную пищу, испытывая при этом серьезный психологический стресс», — рассказал о причинах набора лишнего веса врач.

Если после каникул появились дополнительные килограммы, то необходимо пересмотреть свой рацион и добавить физические нагрузки, напомнил Самойлов.

Врач пояснил, что избыточная масса тела при отсутствии контроля может спровоцировать развитие ожирения.

Если индекс массы тела (ИМТ) выше 25, у человека наблюдается лишний вес. На этом этапе можно справиться консервативными методами — диетой и спортом. Но когда ИМТ превышает 30, это говорит о наличии ожирения — опасного хронического заболевания, которое, в свою очередь, ведет к развитию сопутствующих болезней — сахарного диабета второго типа, сонного апноэ, проблем с сердцем и суставами и даже бесплодию Владимир Самойлов бариатрический хирург

Хирург рекомендовал в период праздников придерживаться стандартного рациона и по возможности избегать переедания — так можно не допустить стресса для организма и уменьшить риск развития ожирения.

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