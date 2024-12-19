Врач предупредила об опасности мандаринов для некоторых россиян

Гастроэнтеролог Белева призвала людей с язвой и ГЭРБ отказаться от мандаринов

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Ее слова приводит UfaTime.ru.

Прежде всего Белева призвала отказаться от употребления мандаринов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая обычно проявляется изжогой. «Она может усилиться после употребления мандаринов, поскольку цитрусовые плоды могут способствовать расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, вызывая обратный заброс кислоты из желудка в пищевод», — объяснила врач.

Также мандарины представляют опасность для людей с язвой или хроническим гастритом, предупредила россиян Белева. По ее словам, кислота, содержащаяся в этих фруктах, может раздражать слизистую оболочку желудка, что провоцирует обострение заболеваний ЖКТ.

Кроме того, ограничить потребление мандаринов следует людям, у которых есть повышенная чувствительностью зубов, отметила гастроэнтеролог.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предостерегла от употребления мандаринов людей, склонных к аллергическим реакциям, и беременным женщинам. Кроме того, по ее мнению, мандарины не стоит есть маленьким детям.