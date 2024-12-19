Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:43, 19 декабря 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасности мандаринов для некоторых россиян

Гастроэнтеролог Белева призвала людей с язвой и ГЭРБ отказаться от мандаринов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Karolina Kołodziejczak / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Ее слова приводит UfaTime.ru.

Прежде всего Белева призвала отказаться от употребления мандаринов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая обычно проявляется изжогой. «Она может усилиться после употребления мандаринов, поскольку цитрусовые плоды могут способствовать расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, вызывая обратный заброс кислоты из желудка в пищевод», — объяснила врач.

Также мандарины представляют опасность для людей с язвой или хроническим гастритом, предупредила россиян Белева. По ее словам, кислота, содержащаяся в этих фруктах, может раздражать слизистую оболочку желудка, что провоцирует обострение заболеваний ЖКТ.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Кроме того, ограничить потребление мандаринов следует людям, у которых есть повышенная чувствительностью зубов, отметила гастроэнтеролог.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предостерегла от употребления мандаринов людей, склонных к аллергическим реакциям, и беременным женщинам. Кроме того, по ее мнению, мандарины не стоит есть маленьким детям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы туда ударим "Орешником"». Путин раскрыл последствия поставки Киеву американских систем ПВО THAAD

      Путин поспорил с журналистом американского канала насчет поражения России в Сирии. Что он сказал о свержении Асада?

      Путин рассказал о развитии интернета в России

      Путин рассказал о создании программы «Время героев»

      Путин заявил о сохранении сельской ипотеки

      Задавший Путину вопрос британский журналист убежал с рюкзаком с прямой линии

      Путин допустил переговоры с Зеленским при одном условии

      Путин назвал нелегитимными украинскую власть и Зеленского

      Путин назвал условия переговоров с Украиной

      Врач предупредила об опасности мандаринов для некоторых россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше