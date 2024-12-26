Вучич обсудил двухстороннее сотрудничество с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич поговорил по по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Он назвал разговор «содержательным и хорошим». По словам Вучича, беседа касалась вопросов двухстороннего сотрудничества. «Сербия недавно вновь открыла свое посольство в Киеве в надежде, что его работа дополнительно поспособствует лучшим отношениям. Мы рассмотрели европейский путь наших стран, как и возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — говорится в публикации

23 декабря Вучич рассказал о проведенном телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Темой разговора стали и анонсированные санкции против NIS, достигнута договоренность о встрече экспертов Сербии и России, как только американские санкции будут опубликованы», — объяснил он.