Вучич рассказал о телефонном разговоре с Лавровым

Президент Сербии Вучич обсудил с Сергеем Лавровым санкции США

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о проведенном телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Темами разговора стали и анонсированные санкции против NIS, достигнута договоренность о встрече экспертов Сербии и России, как только американские санкции будут опубликованы», — указал он.

Кроме того, Александр Вучич обсудил с Сергеем Лавровым другие региональные вопросы — в частности, предстоящие выборы в Косово. Президент Сербии хотел ознакомить главу МИД России с последними действиями Приштины, в том числе запретом партии «Сербский список» участвовать в избирательной кампании.

Нефтяная индустрия Сербии (NIS) является дочерней компанией российской «Газпромнефти». Ранее Александр Вучич заявлял, что США намерены ввести против нее санкции.