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20:04, 23 декабря 2024Мир

Вучич рассказал о телефонном разговоре с Лавровым

Президент Сербии Вучич обсудил с Сергеем Лавровым санкции США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о проведенном телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Темами разговора стали и анонсированные санкции против NIS, достигнута договоренность о встрече экспертов Сербии и России, как только американские санкции будут опубликованы», — указал он.

Кроме того, Александр Вучич обсудил с Сергеем Лавровым другие региональные вопросы — в частности, предстоящие выборы в Косово. Президент Сербии хотел ознакомить главу МИД России с последними действиями Приштины, в том числе запретом партии «Сербский список» участвовать в избирательной кампании.

Нефтяная индустрия Сербии (NIS) является дочерней компанией российской «Газпромнефти». Ранее Александр Вучич заявлял, что США намерены ввести против нее санкции.

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