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20:35, 27 декабря 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в крошечных шортах

46-летняя актриса Любовь Толкалина в крошечных черных шортах сделала мостик
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 706 тысяч подписчиков.

46-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» продемонстрировала домашнюю спортивную тренировку. Так, она сделала перед камерой гимнастический мостик. При этом знаменитость надела черный костюм, который включал в себя крошечные шорты и облегающий лонгслив.

«Строю мост в туман», — подписала кадр артистка.

Ранее в декабре 46-летняя российская журналистка и телеведущая Елена Летучая обнажила грудь в кафе.

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