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11:44, 27 декабря 2024Ценности

49-летняя Ева Лонгория порадовала фанатов снимком в бикини

Мария Винар

Фото: @evalongoria

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория поделилась снимком с отпуска и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 49-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлена в бикини темно-синего цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с тонкими завязками на талии. При этом знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа. «Не в офисе», — подписала она пост, который набрал 312 тысяч лайков.

Поклонники восхитились фигурой Лонгории и принялись писать комплименты в комментариях. «Самая красивая женщина на свете!», «Как всегда красива», «Такая естественная», «Ты очень красивая», «Великолепное тело», — высказывались они.

В ноябре Ева Лонгория снялась для журнала Marie Claire и раскрыла секреты молодости.

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