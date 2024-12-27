Украина отправила Сирии пшеничную муку в рамках гуманитарной помощи

Украина отправила Сирии 500 тонн пшеничной муки в рамках гуманитарной программы

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отправке в Сирию, которая испытывает проблемы с продовольствием, 500 тонн пшеничной муки в качестве гуманитарного груза. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, помощь пойдет в рамках программы «Зерно с Украины». Каждая упаковка весит 15 килограммов, муку получат более 33 тысяч семей, или 167 тысяч человек.

До этого Зеленский просил МИД Украины усилить дипломатическое взаимодействие с Сирией и новыми властями республики после падения режима Башара Асада. Передача гуманитарного груза станет одним из шагов, предпринятых в этом направлении.

В общей сложности, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, в предстоящем году Сирия, истощенная многолетней гражданской войной, нуждается в импорте порядка 1,6 миллиона тонн пшеницы.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в регионе целом, поэтому будет поддерживать необходимые усилия партнеров.