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19:36, 23 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский вызвался помочь стабилизировать ситуацию в Сирии

Зеленский заявил, что Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии. Украинский президент Владимир Зеленский вызвался помочь стране в сообщении, опубликованном в его Telegram.

«Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и, в целом, в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров», — заявил он.

Зеленский также поблагодарил страны, которые готовы помогать сирийском обществу в восстановлении «нормальной жизни». Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Киев поддержит народ Сирии в продовольственной безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара достигли согласия о видении будущего Сирии. По его словам, стороны сосредоточили усилия «на освобождении сирийского народа от оков [экс-президента Сирии] Башара Асада».

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