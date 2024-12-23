Зеленский вызвался помочь стабилизировать ситуацию в Сирии

Зеленский заявил, что Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии

Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии. Украинский президент Владимир Зеленский вызвался помочь стране в сообщении, опубликованном в его Telegram.

«Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и, в целом, в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров», — заявил он.

Зеленский также поблагодарил страны, которые готовы помогать сирийском обществу в восстановлении «нормальной жизни». Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Киев поддержит народ Сирии в продовольственной безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара достигли согласия о видении будущего Сирии. По его словам, стороны сосредоточили усилия «на освобождении сирийского народа от оков [экс-президента Сирии] Башара Асада».