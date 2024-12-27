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10:57, 27 декабря 2024Россия

51-летний россиянин вместо дочери пришел на разборки со школьницей и поплатился

Житель Абакана вместо дочери пришел на разборки и попал под полицейскую проверку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Абакана в Хакасии вместо дочери пришел на разборки с 12-летней школьницей и поплатился. Россиянин толкнул девочку и попал под полицейскую проверку, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По сведениям издания, российские подростки поругались в соцсетях. После они договорились встретиться у торгового центра «Аллея», чтобы прояснить ситуацию. Вместо одной из них пришел отец, который просто толкнул юную оппонентку. Она упала и ударилась. Сейчас проходит медицинскую экспертизу, разузнал Mash Siberia.

Ранее сообщалось, что в городе Кемерово 41-летний мужчина пришел в школу и избил 12-летнего подростка, ударившего его сына.

В отношении россиянина составили административный протокол, ему могут назначить штраф, арест или исправительные работы. У школьника выявили ушибы мягких тканей головы, лица и пальца.

ЖЗЛ
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